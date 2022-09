Tu Si Que Vales 2022: Keiichi Iwasaki mago (video e gallery) (Di sabato 17 settembre 2022) Nella prima puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 17 settembre 2022, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di Keiichi Iwasaki, un mago giapponese davvero simpaticissimo, oltre che bravissimo e originale. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La sua simpatia contagiosa ha convinto sia la giuria, che il pubblico in studio (anche se solo al 78%). A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Keiichi Iwasaki nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera. video Keiichi ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 settembre 2022) Nella prima puntata di Tu Si Quedi stasera, 17 settembre, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di, ungiapponese davvero simpaticissimo, oltre che bravissimo e originale. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La sua simpatia contagiosa ha convinto sia la giuria, che il pubblico in studio (anche se solo al 78%). A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera....

