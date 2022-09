Tragedia del Mottarone, la conclusione della perizia: Controlli avrebbero evitato il crollo della funivia (Di sabato 17 settembre 2022) “Una corretta attuazione dei Controlli (…) avrebbe consentito di rilevare i segnali del degrado, ovvero la presenza anche di un solo filo rotto o segni di corrosione e, quindi, di sostituire la testa fusa così come previsto dalle norme”. Lo scrive il pool di ingegneri nella perizia depositata ieri in tribunale a Verbania sulle cause dell’incidente della funivia del Mottarone in cui, il 23 maggio 2021, morirono 14 persone. Per i periti l’incidente è stato causato dal degrado della fune traente “in corrispondenza dell’innesto” nella testa fusa e la presenza dei forchettoni che hanno escluso il funzionamento dei freni d’emergenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) “Una corretta attuazione dei(…) avrebbe consentito di rilevare i segnali del degrado, ovvero la presenza anche di un solo filo rotto o segni di corrosione e, quindi, di sostituire la testa fusa così come previsto dalle norme”. Lo scrive il pool di ingegneri nelladepositata ieri in tribunale a Verbania sulle cause dell’incidentedelin cui, il 23 maggio 2021, morirono 14 persone. Per i periti l’incidente è stato causato dal degradofune traente “in corrispondenza dell’innesto” nella testa fusa e la presenza dei forchettoni che hanno escluso il funzionamento dei freni d’emergenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

