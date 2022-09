Traffico Roma del 17-09-2022 ore 08:30 (Di sabato 17 settembre 2022) Luceverde Roma dalla redazione nessun impedimento alla circolazione in queste ore sulle strade e autostrade della capitale sulle Sotto via del Lungotevere in Sassia ricordiamo la chiusura della galleria per lavori di manutenzione dalle 5:38 fino al 24 settembre nella fascia oraria 22 sei chiusura quindi per i veicoli provenienti da Largo Giovanni XXIII e diretti via Gregorio VII e a Lungotevere Gianicolense ricordiamo oggi e domani la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali per ciò che concerne il trasporto pubblico in occasione della settimana Europea della mobilità oggi al bus tram metro saranno gratis è sempre per questo dalle 9 alle 20:30 sarà pedonalizzata via del Corso tra Piazza Venezia e largo Chigi lungo il tratto interessato il transito sarà vietato ai bus del trasporto pubblico ai taxi e allora Giò con conducente Mentre domani domenica 18 settembre dalle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022) Luceverdedalla redazione nessun impedimento alla circolazione in queste ore sulle strade e autostrade della capitale sulle Sotto via del Lungotevere in Sassia ricordiamo la chiusura della galleria per lavori di manutenzione dalle 5:38 fino al 24 settembre nella fascia oraria 22 sei chiusura quindi per i veicoli provenienti da Largo Giovanni XXIII e diretti via Gregorio VII e a Lungotevere Gianicolense ricordiamo oggi e domani la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali per ciò che concerne il trasporto pubblico in occasione della settimana Europea della mobilità oggi al bus tram metro saranno gratis è sempre per questo dalle 9 alle 20:30 sarà pedonalizzata via del Corso tra Piazza Venezia e largo Chigi lungo il tratto interessato il transito sarà vietato ai bus del trasporto pubblico ai taxi e allora Giò con conducente Mentre domani domenica 18 settembre dalle ...

romamobilita : #Roma #viabilitĂ Traffico intenso a via Cavour, tra via dei Fori Imperiali e via Giovanni Giolitti - VAIstradeanas : 07:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.VelocitĂ :10Km/h - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella cittĂ di #Roma - VAIstradeanas : 05:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.VelocitĂ :10Km/h - VAIstradeanas : 04:08 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.VelocitĂ :10Km/h -