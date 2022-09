leggoit : Spice Girls, Mel C confessa: «Sono stata violentata prima di un concerto» - Acquis_view : è veramente un peccato che il Bologna abbia già giocato a La Spezia perché sarebbe stato bello vedere se ai titolis… - Poor_Steve : Se Weekend Love è la canzone più brutta delle Spice Girls, perché la sto cantando a squarciagola? - astralkorper : RT @Six1983: @Redblack100x100 Ma tralasciando quello.. Oggi c'è poca varietà tra la musica main stream. È tutta uguale. Una volta passavano… - Six1983 : @Redblack100x100 Ma tralasciando quello.. Oggi c'è poca varietà tra la musica main stream. È tutta uguale. Una volt… -

Melanie Chisholm (alias Mel C ), cantante delle, ha rivelato di essere stata violentata il giorno prima del debutto del gruppo a Istanbul . Tutto è accaduto la sera prima del concerto per mano di un massaggiatore . Ai tempi, l'artista ...È uscito il secondo album della band dei record, già pronta per un tour mondiale e corse ai biglietti. Måneskin Macchè! Si tratta delle Blackpink, già soprannominate le nuove. Non a caso la band coreana ha registrato da subito numeri da capogiro, tra fatturato miliardario e streaming alle stelle. Così il fenomeno del K - pop continua, mentre Damiano & compagni ...Melanie Chisholm (alias Mel C), cantante delle Spice Girls, ha rivelato di essere stata violentata il giorno prima del debutto del gruppo a Istanbul. Tutto è accaduto ...Il disco arriva accompagnato dal videoclip dal sapore cinematografico del nuovo singolo "Shut Down", che in poche ore ha già totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni. Le nuove 8 tracce delle re ...