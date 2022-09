San’a’, la grande Moschea (Di sabato 17 settembre 2022) «Lo Yemen è stato fatto dai suoi abitanti, che però non l’hanno scolpito ma costruito, mettendo pietra su pietra un lavoro che a poco a poco è diventato per loro L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 settembre 2022) «Lo Yemen è stato fatto dai suoi abitanti, che però non l’hanno scolpito ma costruito, mettendo pietra su pietra un lavoro che a poco a poco è diventato per loro L'articolo proviene da il manifesto.

SoniaSamoggia : Purtroppo questa cattedrale non appartiene all'arcivescovado, ma al comune, era stata progettata con i soldi raccol… - Sandro89062898 : @_1nt3rm3rd4_ @manulazio9311 @ilio_3 @OfficialSSLazio Provo grande vergogna ad essere gemellato con loro, ma se vai… - AllafineViaggio : RT @Giovyfh: Un posto speciale dove mangiare (alla grande) sul confine tra Emilia e Toscana. Si trova a San Pellegrino in Alpe e si chiama… - SanremoSummer : Nuova uscita: #BiggerThanMe @Louis_Tomlinson Un tour da urlo con un totale di oltre 500.000 biglietti a livello gl… - tancredipalmeri : RT @lordpeto: @RickNerazzurro @manuwes23 @tancredipalmeri @MarioFCIM Ma non è vero. Sono 50 milioni l'anno in più, a una grande squadra cam… -