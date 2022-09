Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un anno” (Di sabato 17 settembre 2022) E’ polemica sui social per il jet privato utilizzato da Matteo Renzi per recarsi, l’11 settembre, da Napoli a Lugano, in Svizzera, per la campagna elettorale delle politiche. Il profilo Twitter “Jet dei ricchi” (che stima l’impatto ambientale dei voli privati delle persone più ricche d’Italia) ha analizzato gli spostamenti stimando le emissioni causate dal volo: circa 3,8 tonnellate di CO2, compresa lo spostamento “a vuoto” da Roma a Napoli per un costo di circa 12 mila euro, almeno questa è la cifra presente in preventivi online – consultati da Jet dei ricchi – per un volo di andata Napoli-Lugano in Cessna. “E il suo era un Learjet“, si legge sul loro profilo. “In un anno, una persona emette circa 2,8 tonnellate di CO2 per tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) E’sui social per il jetutilizzato da Matteoper recarsi, l’11 settembre, da Napoli a Lugano, in Svizzera, per ladelle politiche. Il profilo Twitter “Jet dei ricchi” (che stima l’impatto ambientale dei voli privati delle persone più ricche d’Italia) ha analizzato gli spostamenti stimando le emissioni causate dal: circa 3,8 tonnellate di CO2, compresa lo spostamento “a vuoto” da Roma a Napoli per un costo di circa 12 mila euro, almeno questa è la cifra presente in preventivi online – consultati da Jet dei ricchi – per undi andata Napoli-Lugano in Cessna. “E il suo era un Learjet“, si legge sul loro profilo. “In un, unaemette circa 2,8 tonnellate di CO2 per tutti i ...

petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - EleonoraEvi : #Renzi vola con un #jetprivato per la campagna elettorale in piena #crisiclimatica, emettendo 3,8 ton di CO2, che è… - anodo59 : RT @cescon_maurizio: #renzi utilizza un jet privato per la campagna elettorale. Adesso è finalmente un vero leader della sinistra radical c… - sibilla75 : RT @fattoquotidiano: Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un anno… - LoredanaDiMaio3 : RT @fattoquotidiano: Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un anno… -