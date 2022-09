Regina Elisabetta | Carlo III e William tra le gente in attesa per l' ultimo saluto prima dei funerali

Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - maridepillo : RT @costantonio11: Lutto per la morte di Tracy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>… - Agricolturabio1 : RT @mbmarino: Nel 2003 Elisabetta ricevette il re Abdullah d'Arabia; infastidita dal suo atteggiamento misogino (non potendo concepire una… -

Laè morta l'8 settembre e da allora il regno unito è in lutto nazionale. Non potevano mancare alle commemorazioni funebri Harry e Meghan che nonostante i dissapori con la Royal Family ...... si è avvicinato alla folla in segno di ringraziamento per l'affetto dimostrato dopo la morte della madre, laII, l'8 settembre scorso. Carlo stava stringendo le mani dei sudditi ...Sul feretro scintilla la Corona Imperiale con le sue 3mila gemme assieme al Sovereign’s Orb e allo scettro: torneranno alla Torre di Londra dove sono custoditi i gioielli della corona sol dopo il fune ..."Noi non riusciamo a pagare la luce, ma dobbiamo pagare le tue parate. Non sei il mio Re". Pronti, via, Carlo III ha incassato la prima ...