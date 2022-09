Real Madrid, Vinicius contro il razzismo: “Felicità infastidisce, quella di un nero brasiliano ancora di più” (Di sabato 17 settembre 2022) “Dicono che la Felicità infastidisca. La Felicità di un brasiliano nero che ha successo in Europa infastidisce molto di più. Ma la mia voglia di vincere, il mio sorriso e lo scintillio nei miei occhi sono molto più grandi di così”. Questo il messaggio con cui Vinicius Jr. ha voluto rispondere ad un commento razzista ricevuto. L’attaccante brasiliano del Real Madrid ha ricevuto il pieno sostegno del proprio club, del proprio popolo e degli avversari, ricordando che molti giocatori ballavano e ballano dopo un gol, da Ronaldinho a Paquetà, passando per Griezmann e Matheus Cunha, spiegando infine che “sono danze per celebrare la diversità culturale del mondo”. Il 22enne, infatti, era stato vittima del commento dell’agente Pedro Bravo che, ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) “Dicono che lainfastidisca. Ladi unche ha successo in Europamolto di più. Ma la mia voglia di vincere, il mio sorriso e lo scintillio nei miei occhi sono molto più grandi di così”. Questo il messaggio con cuiJr. ha voluto rispondere ad un commento razzista ricevuto. L’attaccantedelha ricevuto il pieno sostegno del proprio club, del proprio popolo e degli avversari, ricordando che molti giocatori ballavano e ballano dopo un gol, da Ronaldinho a Paquetà, passando per Griezmann e Matheus Cunha, spiegando infine che “sono danze per celebrare la diversità culturale del mondo”. Il 22enne, infatti, era stato vittima del commento dell’agente Pedro Bravo che, ...

