Papa Francesco: "Napoli città allegra e generosa" (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "L'allegria. Il pensare positivo. La resilienza. La generosità. Sono queste le doti di Napoli che ammiro di più. Insieme alla capacità di vedere davvero i poveri, di guardarli negli occhi e di non restare indifferenti. Penso che dai napoletani ci sono tante cose da imparare". Così Papa Francesco in una intervista esclusiva rilasciata al Il Mattino, per i 130 anni del quotidiano partenopeo, che sarà pubblicata domani. Molti i temi trattati nell'intervista: dalle difficoltà dei Sud del mondo alla piaga della malavita organizzata, dal sacrificio di don Peppe Diana e Giancarlo Siani al rapporto tra Napoli e Buenos Aires, fino alla devastazione dell'ambiente, con un particolare riferimento alla Terra dei fuochi e a quanto accaduto tra giovedì e venerdì nel Centro ...

