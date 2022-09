Napoli, distrutto gazebo di Impegno Civico. Di Maio: 'Volontari malmenati: clima di odio' (Di sabato 17 settembre 2022) Il raid è avvenuto stamattina nel centro storico, dopo la passerella elettorale del ministro degli Esteri. Oggi il leader di IC è stato accolto da un bagno di folla e riti scaramantici, tra corni, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Il raid è avvenuto stamattina nel centro storico, dopo la passerella elettorale del ministro degli Esteri. Oggi il leader di IC è stato accolto da un bagno di folla e riti scaramantici, tra corni, ...

