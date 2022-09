Lady Susan Hussey | la donna che è stata al fianco della regina per oltre 60 anni

VanityFairIt : Madrina del principe William e dama di compagnia personale, la baronessa è stata al fianco della sovrana per più di… - tv2000docfilm : 'Amore e inganni', con Kate Beckinsale, Xavier Samuel ???Stasera #16settembre ore 21:10 su #Tv2000 (canale 28) Lib… - uffstampaTv2000 : RT @TV2000it: 'Amore e inganni', con Kate Beckinsale, Xavier Samuel ???Stasera #16settembre ore 21:10 su #Tv2000 (canale 28) Liberamente i… - TV2000it : 'Amore e inganni', con Kate Beckinsale, Xavier Samuel ???Stasera #16settembre ore 21:10 su #Tv2000 (canale 28) Lib… - MariangelaLaste : RT @tv2000docfilm: 'Amore e inganni', con Kate Beckinsale, Xavier Samuel ???Stasera #16settembre ore 21:10 su #Tv2000 (canale 28) Liberame… -

Vanity Fair Italia

Ha servito la sua sovrana per oltre 60 anni , sempre fianco a fianco di Sua Maestà con discrezione e lealtà.Hussey , 81enne assistente personale e dama di compagnia di Elisabetta II, non poteva certo mancare alla veglia a Westminster, anzi, in impeccabile completo nero con cappellino a tono , si ...E' quanto rivelato nel nuovo libro di due giornalisti americani, Peter Baker eGlasser, che riportano di una telefonata che, durante i primi tempi della pandemia, l'allora firstfece con l'... Regina Elisabetta, anche l'assistente lady Susan Hussey alla funzione di Westminster Madrina del principe William e dama di compagnia personale, la baronessa è stata al fianco della sovrana per più di 60 anni. E ora ha il cuore a pezzi ...