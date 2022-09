Juve in piena crisi e con 9 assenti: le scelte di Allegri per il Monza (Di sabato 17 settembre 2022) TORINO - La Juve riparte da Di Maria . Il Fideo partirà titolare domani a Monza nella sfida che i bianconeri non possono fallire dopo il crollo in Champions League contro il Benfica. L'argentino non è ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 settembre 2022) TORINO - Lariparte da Di Maria . Il Fideo partirà titolare domani anella sfida che i bianconeri non possono fallire dopo il crollo in Champions League contro il Benfica. L'argentino non è ...

