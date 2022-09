Juve, con Allegri il cortocircuito è totale: Locatelli una riserva da quasi 40 milioni e che picconate al mercato | Primapagina (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 23:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Le parole hanno un peso, sempre. Soprattutto a certi livelli e se a pronunciarle sono personalità di spicco nel mondo del calcio come Massimiliano Allegri. Il momento della Juventus è quello che è e a contribuire al clima di scarsa serenità nel clan bianconero non saranno certo alcune prese di posizione del tecnico livornese in merito al rendimento dei suoi calciatori. Allegri ha parlato di mancanza di qualità negli ultimi 30 metri, di poche soluzioni sugli esterni e ha delineato in questo modo le gerarchie del centrocampo, nella chiacchierata con Mario Sconcerti per Il Corriere della Sera: “La Juve era stata pensata in un altro modo: Con Rabiot-Paredes-Pogba a centrocampo più Locatelli a fare il primo che ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 23:00:00 Calcio.com riporta quanto segue: Le parole hanno un peso, sempre. Soprattutto a certi livelli e se a pronunciarle sono personalità di spicco nel mondo del calcio come Massimiliano. Il momento dellantus è quello che è e a contribuire al clima di scarsa serenità nel clan bianconero non saranno certo alcune prese di posizione del tecnico livornese in merito al rendimento dei suoi calciatori.ha parlato di mancanza di qualità negli ultimi 30 metri, di poche soluzioni sugli esterni e ha delineato in questo modo le gerarchie del centrocampo, nella chiacchierata con Mario Sconcerti per Il Corriere della Sera: “Laera stata pensata in un altro modo: Con Rabiot-Paredes-Pogba a centrocampo piùa fare il primo che ...

