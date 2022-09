Dove vedere i Campionati Italiani gravel in tv e streaming (Di sabato 17 settembre 2022) Domenica 18 settembre sarà una giornata storica per la disciplina del gravel e i suoi affezionati. In quel di Argenta, cittadina situata nella provincia di Ferrara in Emilia Romagna, si svolgeranno infatti i primi Campionati Italiani di gravel della storia. Come detto in altre occasioni, parliamo di uno sport sempre più in forte espansione e che attira tantissimi curiosi anche per esempio dalla strada, dalla mountain bike e dal ciclocross ma non solo. Lo dimostrano appunto un numero sempre maggiore di gare ufficiali che vengono svolte in tutto il mondo: ad ottobre si disputeranno i primi mondiali sotto l’egida dell’UCI, sempre in Italia e precisamente in Veneto. LEGGI ANCHE: Mountain bike, Mondiale Marathon: percorso, partecipanti e diretta streaming Campionati ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 17 settembre 2022) Domenica 18 settembre sarà una giornata storica per la disciplina dele i suoi affezionati. In quel di Argenta, cittadina situata nella provincia di Ferrara in Emilia Romagna, si svolgeranno infatti i primididella storia. Come detto in altre occasioni, parliamo di uno sport sempre più in forte espansione e che attira tantissimi curiosi anche per esempio dalla strada, dalla mountain bike e dal ciclocross ma non solo. Lo dimostrano appunto un numero sempre maggiore di gare ufficiali che vengono svolte in tutto il mondo: ad ottobre si disputeranno i primi mondiali sotto l’egida dell’UCI, sempre in Italia e precisamente in Veneto. LEGGI ANCHE: Mountain bike, Mondiale Marathon: percorso, partecipanti e diretta...

tsinoitibihxe : @soleilmalune Ho visto un TikTok dove faceva vedere che spunta, io nel dubbio non screennerei - Cinzy08_ : Ceeeeerto... è la DIZI MIGLIORE DEL MONDO..Come si vede che nn avete visto altro,che nn riuscite ad andare oltre...… - senzaunposto : ho smesso di rimanerci male quando ho cominciato a non vedere più gli altri come treni da prendere al volo, ma sent… - alexiarossia : RT @Lanasmiciogatto: belen che esce dal camerino dove ha praticamente spogliato sabrina:”ragazzi ma che bel vedere” IL PLOT TWIST PORCSJSJ… - 811Proudman : RT @Margari18466851: In Siberia file di treni -letteralmente centinaia di km, non si vede la fine per tutto il tragitto- trasportano GPL ve… -