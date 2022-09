A Tu Si Que Vales Luigi Strangis con Stai Bene Su Tutto | testo e significato del nuovo singolo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 settembre 2022) A Tu Si QuearrivaconSu: per il vincitore di Amici di Maria De Filippi è la prima volta in TV con ilbrano appena rilasciato in radio. Ospite della prima puntata di Tu Si Queporterà ilpezzo anche ad Amici, ospite anche qui della prima puntata in programma per domenica 18 settembre. Ripartono i programmi Mediaset più amati dal pubblico. In giuria a Tu Si Quetroviamo quest’anno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ma non solo: Sabrina Ferilli è a capo della giuria popolare e il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni è alla conduzione. Al loro ...