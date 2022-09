Unica femminuccia in prima elementare con 5 maschi, i genitori si rivolgono al Tar: «Così non ha amichette» (Di venerdì 16 settembre 2022) Unica femmina in una classe di prima elementare con soli sei alunni, di cui cinque maschi. A Pellestrina (Venezia) c?è una principessa triste che, a scuola, non ha amichette con cui... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 settembre 2022)femmina in una classe dicon soli sei alunni, di cui cinque. A Pellestrina (Venezia) c?è una principessa triste che, a scuola, non hacon cui...

