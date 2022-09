Ultime Notizie Roma del 16-09-2022 ore 12:10 (Di venerdì 16 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e di almeno 9 vittime vari disperso il bilancio del maltempo che ha colpito tra la serata di giovedì e la notte intera zona dell’anconetano nelle Marche si segnalano vittime a Ostra Ancona tra cui padre e figlio nel palazzo dell’ufficio postale a trecastelli Ancona Barbara sempre nella provincia di Ancona in mattinata vigili del fuoco hanno recuperato a Betto l una frazione del comune di Senigallia il primo uomo che è stato travolto nell’acqua mentre era a bordo della sua auto Salvo invece un altro che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero tre dispersi c’ha un bimbo di 8 anni piccola era con la mamma nell’auto che è rimasta bloccata nell’acqua del territorio di Castelleone di Suasa Ancona secondo quanto ricostruito il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e di almeno 9 vittime vari disperso il bilancio del maltempo che ha colpito tra la serata di giovedì e la notte intera zona dell’anconetano nelle Marche si segnalano vittime a Ostra Ancona tra cui padre e figlio nel palazzo dell’ufficio postale a trecastelli Ancona Barbara sempre nella provincia di Ancona in mattinata vigili del fuoco hanno recuperato a Betto l una frazione del comune di Senigallia il primo uomo che è stato travolto nell’acqua mentre era a bordo della sua auto Salvo invece un altro che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero tre dispersi c’ha un bimbo di 8 anni piccola era con la mamma nell’auto che è rimasta bloccata nell’acqua del territorio di Castelleone di Suasa Ancona secondo quanto ricostruito il ...

