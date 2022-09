Spezia, i convocati per la Samp: c'è Gyasi (Di venerdì 16 settembre 2022) Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Sampdoria. Out gli infortunati Maldini, Verde, Amian e Sala. Recuperati... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Loha diramato la lista deiper la sfida contro ladoria. Out gli infortunati Maldini, Verde, Amian e Sala. Recuperati...

sportli26181512 : Spezia, i convocati per la Samp: c'è Gyasi: Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Sam… - mrandroid02 : Spezia, i convocati di Gotti per la Samp: Gyasi e Ferrer disponibili - sportli26181512 : Spezia, i convocati di Gotti per la Samp: Gyasi e Ferrer disponibili: Gli aquilotti affronteranno la squadra di Gia… - Luxgraph : Spezia, i convocati per la Samp: recuperato Ferrer, c'è Gyasi -