Simeone | l’intermediario | “Mi ha confessato una cosa su Napoli”

(Di venerdì 16 settembre 2022) Giovannialè stato il colpo di mercato che ha il reparto offensivo della rosa di Luciano Spalletti. L’attaccante argentino ex Hellas Verona ha stupito tutti l’anno scorso con una stagione molto importante e ora sta vivendo la sua prima annata in un club di grande livello.(Getty Images): “è un punto d’arrivo” Alessandro Moggi, agente e intermediario che ha lavorato al passaggio didal Verona al, a Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha parlato proprio dell’avventura del Cholito in maglia azzurra. “Ilha fatto la miglior campagna acquisti degli ultimi anni, si è rinforzato con operazioni lungimiranti e ...

