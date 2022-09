“Quando tocchi il fondo”. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo di UeD, dopo l’addio ci sono i fatti (Di venerdì 16 settembre 2022) Ormai è finita la storia d’amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. La coppia che si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne (nel 2016 si sono anche sposati) si è detta addio. Da giorni si rincorrevano le voci sulla rottura, ma solo nelle ultime ore l’ex tronista ha confermato quello che si era abbondantemente capito dal momento che dai suoi profili social sono sparite le foto di coppia. Non si conoscono, dunque, i motivi che hanno portato Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo a chiudere la loro storia d’amore. Entrambi preferiscono mantenere un profilo basso, soprattutto l’ex corteggiatore che ancora non si è espresso sulla questione. Qualcosa in più ha rivelato l’ex tronista che ha deciso di raccontare ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Ormai è finita la storia d’amore traDi. La coppia che si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne (nel 2016 sianche sposati) si è detta addio. Da giorni si rincorrevano le voci sulla rottura, ma solo nelle ultime ore l’ex tronista ha confermato quello che si era abbondantemente capito dal momento che dai suoi profili socialsparite le foto di coppia. Non si conoscono, dunque, i motivi che hanno portatoDia chiudere la loro storia d’amore. Entrambi preferiscono mantenere un profilo basso, soprattutto l’ex corteggiatore che ancora non si è espresso sulla questione. Qualcosa in più ha rivelato l’ex tronista che ha deciso di raccontare ai ...

alias067 : @valeangelsback @luckystrike2030 Eh ma quando gli tocchi il portafoglio suo... - Zedar73 : @mattheeo_ @Mamoziocag8 @ilciccio67 @MatthijsPog Non c’entra una fava lessa Spalletti in 15 mesi ha dato un impro… - IerardiMichele1 : RT @innocente_evas: Mi piace quando mi tocchi, mi baci, mi parli, mi sfiori. Mi piace quando ascolti quello che ho da dire, e anche quando… - Tiarossi2 : RT @SilverErLucano: 'Il cambio della parte atletica può anche starci ma, per esperienza, quando tocchi i membri di uno staff atletico affia… - SilverErLucano : 'Il cambio della parte atletica può anche starci ma, per esperienza, quando tocchi i membri di uno staff atletico a… -