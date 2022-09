News24_it : Presidente Iran Raisi, Nato è una minaccia - bFI5cK7AJQFKUeM : RT @ItalianoRt: ??? “L'organizzazione della SCO si sta espandendo, il nostro partenariato si sta sviluppando. Oggi l'Iran ha firmato un memo… - radioitaliacina : Incontrando il presidente iraniano #EbrahimRaisi, il presidente #XiJinping ha affermato che la #Cina si congratula… - ItalianoRt : ??? “L'organizzazione della SCO si sta espandendo, il nostro partenariato si sta sviluppando. Oggi l'Iran ha firmato… - Clemf71 : RT @RadioItaliaIRIB: BARJAM, Presidente Raisi: la palla è nel campo degli USA -

Perseguire le politiche della Nato in qualsiasi modo pone una minaccia per diverse regioni. Lo ha affermato iliraniano Ebrahim Raisi, come fa sapere il governo di Teheran, aggiungendo che dovrebbe essere tratta una lezione dalla esperienze in Afghanistan e Siria. .... le foto del vertice tra Putin e Xi Jinping a Samarcanda Ilcinese Xi Jinping in mattinata aveva incontrato il suo omologo iraniano Ebrahim Raisi per un bilaterale. La Cina sostiene l'... Presidente Iran Raisi, Nato è una minaccia Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, e quello del Tagikistan, Emomali Rahmon, si sono incontrati a Samarcanda e hanno fatto appello alle rispettive truppe perché ritirino dalla linea di cont ...