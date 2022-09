Politiche giovanili, c’è poco oltre la strategia social: nei programmi dei partiti molte promesse, pochi dettagli e coperture ignote (Di venerdì 16 settembre 2022) Mancano ormai pochi giorni alle elezioni Politiche del 25 settembre e in questi ultimi scampoli di campagna elettorale i leader di partito stanno facendo di tutto per provare a conquistare il voto dei giovani. Proprio sul rush finale, gli esponenti dei maggiori schieramenti si sono catapultati su Tik Tok, la piattaforma social che conta quasi 15 milioni di utenti in Italia, per lo più giovani under 30, con risultati piuttosto risibili. Nonostante i proclami social, infatti, l’interesse per i giovani nella maggior parte dei programmi elettorali emerge meno e si rintracciano moltissime promesse e proposte poco dettagliate sul mondo giovanile, quello più toccato dagli effetti della crisi economica e a rischio povertà. ignote, soprattutto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Mancano ormaigiorni alle elezionidel 25 settembre e in questi ultimi scampoli di campagna elettorale i leader di partito stanno facendo di tutto per provare a conquistare il voto dei giovani. Proprio sul rush finale, gli esponenti dei maggiori schieramenti si sono catapultati su Tik Tok, la piattaformache conta quasi 15 milioni di utenti in Italia, per lo più giovani under 30, con risultati piuttosto risibili. Nonostante i proclami, infatti, l’interesse per i giovani nella maggior parte deielettorali emerge meno e si rintracciano moltissimee proposteate sul mondo giovanile, quello più toccato dagli effetti della crisi economica e a rischio povertà., soprattutto, ...

Ettore_Rosato : La cultura vince la paura su cui giocano i populisti per cercare consenso. Con @matteorenzi a #Ercolano dove cultur… - nio53 : @vcrxxy1234 @janavel7 Non ha mai avuto incarichi di responsabilità? Forse hai dimenticato che è stata ministro dell… - MatteoLemmeIT : Le politiche giovanili del #terzopollo - chicchi57429882 : RT @fasulo_antonio: @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Ha parlato l'ex Ministra delle Politiche Giovanili e dello Sport il cui Governo ha mand… - Gianna81635097 : @FrancescoLollo1 1994 c' era anche lei come ministro delle politiche giovanili. -