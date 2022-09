Oltre le auto bruciate, il sublime in banlieue (Di venerdì 16 settembre 2022) Non sono sempre simpatici o necessariamente onesti, talvolta contribuiscono a salvare delle vite, altre volte sono addirittura complici in violenze o omicidi. In tutti i casi, i flic di cui L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 settembre 2022) Non sono sempre simpatici o necessariamente onesti, talvolta contribuiscono a salvare delle vite, altre volte sono addirittura complici in violenze o omicidi. In tutti i casi, i flic di cui L'articolo proviene da il manifesto.

_05012022_ : RT @FrancescoLucky2: @MatteoF1989 @rombi_ti @giorgia61233188 l'auto non la uso da oltre 2 anni e mezzo, dunque non ho il problema del rifor… - FsSenni : RT @Eleonor67267442: Dati segnalati: oltre 11 milioni di reazioni avverse e oltre 70 mila decessi . Al via gli articoli di risposta confezi… - lucananni1010 : @DVD23690077 @maybe_viola Il @quattroruote vivente???? quell'auto era un concentrato di tecnica eleganza quando uscì… - Murdock16362351 : @giorgio_gori Che è succube degli americani e quindi ci siamo auto soffocando per comperare il gas di oltre oceano,… - virgiliopaolo : @CONSUGOI @LilianaArmato Sempre stata pericolosa, i manager stranieri giravano con scorta e guardie del corpo oltre… -