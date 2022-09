Meloni: Ungheria democratica, Orban ha vinto le elezioni | Letta: "Partita non è chiusa" | Oggi il Cdm per il dl Aiuti ter (Di venerdì 16 settembre 2022) Attesa la conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi. La presidente di Fratelli d'Italia: 'È il momento di dare al Paese una legislatura di 5 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 settembre 2022) Attesa la conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi. La presidente di Fratelli d'Italia: 'È il momento di dare al Paese una legislatura di 5 ...

rulajebreal : Il rapporto approvato dall’Europarlamento definisce l'Ungheria una 'minaccia sistemica' ai valori fondanti l’Europa… - brandobenifei : Per il #ParlamentoEuropeo l’Ungheria non è più una democrazia: oggi abbiamo condannato #Orban e il suo attacco allo… - ilriformista : Il Parlamento UE vota a larga maggioranza il rapporto di condanna dell’Ungheria, in cui si sottolinea come a causa… - dreamChaser1789 : RT @patriziamolina: #ElezioniPolitiche22 .NON siamo l'#Ungheria di #orban e #Meloni .Siamo l'Italia dello stato di diritto stabilito nella… - AntoniettaMelle : RT @La_manina__: Secondo Giorgia Meloni l'Ungheria è un sistema democratico, perché Orban ha vinto elezioni. Cara Giorgia Meloni, anche Put… -