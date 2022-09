Meloni e Conte si scambiano i ruoli ma restano sempre gli stessi (Di venerdì 16 settembre 2022) L’opposizione di Lega e Fratelli d’Italia, nel Parlamento europeo, al rapporto che condanna l’Ungheria di Viktor Orbán come una «autocrazia elettorale» conferma quanto fondate siano le preoccupazioni per lo Stato di diritto in caso di vittoria della destra. Anzi, se il loro modello è la «democrazia illiberale» di Orbán, più che di timori dovremmo parlare di certezze. Le parole del segretario di Stato americano Antony Blinken riguardo ai finanziamenti russi per influenzare la politica europea, invece, gettano più ombre che luce. E almeno per il momento aggiungono poco ai numerosi motivi di preoccupazione che avevamo già. Sul fatto che in Italia buona parte delle forze politiche da anni fossero perfettamente allineate alle posizioni di Vladimir Putin nessuno poteva avere dubbi: bastava leggere le dichiarazioni ufficiali dei massimi esponenti di tutti i maggiori partiti populisti e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022) L’opposizione di Lega e Fratelli d’Italia, nel Parlamento europeo, al rapporto che condanna l’Ungheria di Viktor Orbán come una «autocrazia elettorale» conferma quanto fondate siano le preoccupazioni per lo Stato di diritto in caso di vittoria della destra. Anzi, se il loro modello è la «democrazia illiberale» di Orbán, più che di timori dovremmo parlare di certezze. Le parole del segretario di Stato americano Antony Blinken riguardo ai finanziamenti russi per influenzare la politica europea, invece, gettano più ombre che luce. E almeno per il momento aggiungono poco ai numerosi motivi di preoccupazione che avevamo già. Sul fatto che in Italia buona parte delle forze politiche da anni fossero perfettamente allineate alle posizioni di Vladimir Putin nessuno poteva avere dubbi: bastava leggere le dichiarazioni ufficiali dei massimi esponenti di tutti i maggiori partiti populisti e ...

