LIVE – MotoGP, GP Aragon 2022: le prove libere 2 in DIRETTA (Di venerdì 16 settembre 2022) La DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 2 al Gran Premio di Aragon, valevole per il quindicesimo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista al Motorland per le FP2, in programma alle ore 14:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Aragon con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Lascritta delle2 al Gran Premio di, valevole per il quindicesimo appuntamento della stagionedi. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista al Motorland per le FP2, in programma alle ore 14:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

gponedotcom : Valentino prosegue l'avventura e mentre ad Aragon corre la MotoGP, il Dottore si cimenterà nella tappa Sprint sul t… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2022 in DIRETTA: Francesco Bagnaia deve mettere subito pressione a Quartararo nelle prove lib… - sportli26181512 : MotoGP, la conferenza LIVE del GP di Aragon: In corso la conferenza piloti ad Aragon, questi i piloti presenti in s… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? APPUNTAMENTO CON ARAGON ? ??? Venerdì #FP1 alle 9.55, #FP2 alle 14.10 ??? Sabato #FP3 alle 9.55, #FP4 alle 13.30, Quali… - JAN22jan22 : RT @SkySportMotoGP: ?? APPUNTAMENTO CON ARAGON ? ??? Venerdì #FP1 alle 9.55, #FP2 alle 14.10 ??? Sabato #FP3 alle 9.55, #FP4 alle 13.30, Quali… -