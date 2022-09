L’Inter mette in vendita la maglia da trasferta 2022/23 (Di venerdì 16 settembre 2022) «Il mondo è il nostro campo da gioco. E su quel campo da gioco si esprimono i nostri campioni, indossando i nostri colori. Brothers and Sisters of the World: l’Away Kit delL’Inter per la stagione 2022/2023 esalta il carattere internazionale che da sempre contraddistingue il DNA del Club». Si apre così il comunicato con il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 settembre 2022) «Il mondo è il nostro campo da gioco. E su quel campo da gioco si esprimono i nostri campioni, indossando i nostri colori. Brothers and Sisters of the World: l’Away Kit delper la stagione/2023 esalta il carattere internazionale che da sempre contraddistingue il DNA del Club». Si apre così il comunicato con il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : L’#Inter mette in vendita la maglia da trasferta 2022/23 - MarcoCorbetta2 : @dtrot57 Si e' talmente il simbolo di Milano che se il Milan e l'Inter dicono noi andiamo via.... San Siro fallisce… - PINOLISMO1 : RT @perseguitatoak: Ogni tanto ripenso alla Vulva Nord che in mancanza di cori da stadio si mette a cantare l’inno d’Italia durante una par… - coraline222222 : RT @FcInterNewsit: VIDEO - L'Inter mette in vendita la seconda maglia (con sponsor): 'Il mondo è il nostro campo di gioco' -