Lecce | mangia accidentalmente hashish | bambino di due anni ricoverato Fuori pericolo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ha ingerito, forse scambiandolo per una caramella: undi duenel reparto di Pediatria dell’Ospedale ”Vito Fazzi” didove è stato portato ieri notte dalla nonna. Ilora è, ma è in stato di osservazione. All’arrivo in ospedale, il piccolo era in stato soporifero e gli accertamenti dei medici hanno potuto appurare l’assunzione, sicuramente accidentale, della sostanza stupefacente: forse quel che restava di uno spinello o ciò che ne rimaneva in un involucro. Immediata è scattata l’informativa agli agenti del Posto Fisso di Polizia all’interno del nosocomio e gli accertamenti nei confronti dei familiari del. (sette.it) L'articolo ...

