Le Nazionali sindaci, attori e comunicatori si sfidano per beneficenza a Brusaporto (Di venerdì 16 settembre 2022) Brusaporto. Sabato 17 settembre la Nazionale Italiana sindaci sarà in campo a Brusaporto per l’iniziativa “20 anni in campo – Facciamo rete”, l’occasione per festeggiare il ventennale della Nazionale, e, ancora una volta, indossare gli scarpini per solidarietà. Avversari e “complici” la Nazionale attori e la Nazionale Italiana comunicatori Digitali che hanno scelto di accettare l’invito a partecipare sposando la mission della giornata: il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down – sezione di Bergamo. Grande il lavoro degli organizzatori che hanno coinvolto diverse aziende locali e che hanno deciso di essere al fianco della Nazionale dei primi cittadini condividendone i valori. Tra queste spicca certamente il Main Sponsor della manifestazione, Vitali Spa, azienda leader mondiale nel ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022). Sabato 17 settembre la Nazionale Italianasarà in campo aper l’iniziativa “20 anni in campo – Facciamo rete”, l’occasione per festeggiare il ventennale della Nazionale, e, ancora una volta, indossare gli scarpini per solidarietà. Avversari e “complici” la Nazionalee la Nazionale ItalianaDigitali che hanno scelto di accettare l’invito a partecipare sposando la mission della giornata: il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down – sezione di Bergamo. Grande il lavoro degli organizzatori che hanno coinvolto diverse aziende locali e che hanno deciso di essere al fianco della Nazionale dei primi cittadini condividendone i valori. Tra queste spicca certamente il Main Sponsor della manifestazione, Vitali Spa, azienda leader mondiale nel ...

