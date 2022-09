La Lega presenta i candidati a Passoscuro… e fa il pienone

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 settembre 2022) Fiumicino – Serata di grande partecipazione, con Stefano Calandra perfetto padrone di casa, per questa campagna elettorale 2022 per il Parlamento. Calandra, vice commissario dellaa Fiumicino, ha raccolto attorno a sé circa 200 persone, per un appuntamento che ha visto protagonisti al “Sottovento” di Passoscuro idel Carroccio in questa tornata elettorale: Alfredo Maria Becchetti (coordinatore romano della) e Daniela Marongiu (consigliere comunale a Ladispoli). Presente anche Tony Bruognolo (Segretario Politico DellaProvincia Roma Sud). Ospiti della serata anche il candidato alla Camera Luciano Ciocchetti (Fdl) e il candidato sindaco del centrodestra per Fiumicino, l’on. Mario Baccini. “Nella mia introduzione – sottolinea Calandra – ho spiegato come lapossa essere ...