Inter, Inzaghi finalmente può esultare: annuncio su Lukaku (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Inter affronterà questo weekend un turno particolarmente impegnativo ad Udine, contro la squadra rivelazione di Sottil. L’Inter di Simone Inzaghi sembra essere leggermente in ripresa dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. I nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive, ma la situazione appare tutt’altro che semplice. La squadra milanese ha subito tre sconfitte in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 settembre 2022) L’affronterà questo weekend un turno particolarmente impegnativo ad Udine, contro la squadra rivelazione di Sottil. L’di Simonesembra essere leggermente in ripresa dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. I nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive, ma la situazione appare tutt’altro che semplice. La squadra milanese ha subito tre sconfitte in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - tancredipalmeri : Se questo primo tempo di #JuveSalernitana fosse capitato all’Inter, staremmo parlando di Simone Inzaghi da rimuover… - marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - serieAnews_com : #SerieA - #Inter, #Lukaku verso il rientro. Il ct del #Belgio: 'Torna la settimana prossima' ?? - news24_inter : Poco spazio per #Bellanova e #Asllani ?? -