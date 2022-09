Infortunio Chiesa | aggiornamenti sull’esterno della Juve | cosa filtra

(Di venerdì 16 settembre 2022)sullo stop dell’esterno offensivo:sul rientro del giocatorentus Stando a quanto riportato da Sky Sport, prosegue il percorso di recupero di Federicodall’. Il gonfiore al ginocchio operato è passato, così il giocatore è tornato a correre sul campo seguendo un lavoro personalizzato. Per il rientro occorrerà però aspettare molto probabilmente il mese di gennaio, ma le speranza in casa bianconera è quella di rivederlo con il gruppo a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

Per vederlo in campo bisognerà molto probabilmente aspettare gennaio, ma la speranza è chepossa tornare ad allenarsi almeno in parte con la squadra già nelle prossime settimane, dopo la ...Sono passati poco più di 8 mesi dal gravein cui Federicoè sfortunatamente incappato allo Stadio Olimpico. La lesione del legamento crociato anteriore ha tenuto fermo ai box una ... Juventus, Chiesa migliora: come procede il recupero, le news Infortunio Chiesa, aggiornamenti sullo stop dell’esterno offensivo: cosa filtra sul rientro del giocatore della Juventus Stando a quanto riportato da Sky Sport, prosegue il percorso di recupero di Fed ...Chiesa, l'ULTIMO aggiornamento sul rientro in campo. Cosa filtra sulle condizioni dell'esterno della Juventus.