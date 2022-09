Il Lecce vince la prima in campionato | Strefezza manda ko la Salernitana

quintinocavallo : Lecce vince a salerno Ho finito vostro onore - amsicora27 : RT @CucchiRiccardo: Ottime partita del #Lecce che vince a Salerno. Un colpo a sorpresa. L' imprevedibilità del calcio e la sua bellezza. #s… - TvPuglia : RT @CucchiRiccardo: Ottime partita del #Lecce che vince a Salerno. Un colpo a sorpresa. L' imprevedibilità del calcio e la sua bellezza. #s… - VincentMele92 : RT @CucchiRiccardo: Ottime partita del #Lecce che vince a Salerno. Un colpo a sorpresa. L' imprevedibilità del calcio e la sua bellezza. #s… - tuttosport : #Salernitana ko: il #Lecce vince 2-1 e fa festa all'Arechi ? -

Un errore che i campani pagano caro, perché sull'ennesimo contropiede ilpassa : verticalizzazione di Hjulmand per Ceesay che dribbla Sepe e deposita in rete (43'), mancando poi il raddoppio ...Ilperò non molla e all'83' realizza la rete decisiva con Strefezza , che riceve palla al limite dell'area e con un gran destro supera Sepe. Prima vittoria , dunque, in questo campionato per il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Roma, 16 set. (askanews) - Colpo del Lecce nel primo anticipo della settima giornata del campionato di serie A. La formazione salentina vince a Salerno 2-1. La squadra di Baroni (non in panchina per s ...