Il fondo che scommette sulle startup di frontiera in Italia (Di venerdì 16 settembre 2022) Entro fine 2022 Liftt investirà 24 milioni di euro, 13 già alle startup, tra cui Newcleo, che vuole sviluppare reattori nucleari di nuova generazione. L'obiettivo è valorizzare il trasferimento tecnologico Leggi su wired (Di venerdì 16 settembre 2022) Entro fine 2022 Liftt investirà 24 milioni di euro, 13 già alle, tra cui Newcleo, che vuole sviluppare reattori nucleari di nuova generazione. L'obiettivo è valorizzare il trasferimento tecnologico

BarbascuraX : Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia, ha annunciato che cederà l’azienda ad una non-profit e ad un fondo. Il guad… - ItaliaViva : Gli unici che hanno il coraggio di dire le cose fino in fondo siamo noi. Gli altri, tutti insieme, manifestano cont… - AndreaOrlandosp : Ho firmato il decreto che stanzia 1mld€ per Fondo Nuove Competenze. Abbiamo lavorato a lungo con parti sociali su q… - Auro_caproni : parlando di sogni,di come i tuoi aiutino i miei a crederci fino in fondo, della tua corsa così meritata verso mille… - sabinatwinkle : @CarmenMaio @Ingrid81632334 Raga molte hanno un prototipo... Magari quello di j è l'ex tronista cosa c'è di male? I… -