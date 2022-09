Il “Domani” se ne inventa un’altra contro la Meloni: i giovani di FdI intimidiscono i giornalisti (Di venerdì 16 settembre 2022) Il quotidiano “Domani” se ne inventa un’altra: i giovani di Giorgia Meloni intimidiscono i giornalisti. Una faccenda talmente grave ( e se fosse vero sarebbe in effetti gravissimo) che la mettono in prima pagina. Con racconto circostanziato di cosa è accaduto: una giornalista tedesca voleva fare domande a un gruppo di ragazzi a un comizio ad Ancona e uno di loro si è messo a registrare l’intervista. Una cosa sicuramente sgradevole ma che non è lontanamente riconducibile a un’intimidazione. Che comporta almeno una velata minaccia, un insulto, un’alzata di voce. All’Aquila, invece, alcuni ragazzi si sono rifiutati di rispondere sul fascismo. E questa sarebbe un’intimidazione? Il quotidiano riporta anche una dichiarazione in proposito di Giovanni Donzelli, responsabile ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Il quotidiano “” se ne: idi Giorgia. Una faccenda talmente grave ( e se fosse vero sarebbe in effetti gravissimo) che la mettono in prima pagina. Con racconto circostanziato di cosa è accaduto: una giornalista tedesca voleva fare domande a un gruppo di ragazzi a un comizio ad Ancona e uno di loro si è messo a registrare l’intervista. Una cosa sicuramente sgradevole ma che non è lontanamente riconducibile a un’intimidazione. Che comporta almeno una velata minaccia, un insulto, un’alzata di voce. All’Aquila, invece, alcuni ragazzi si sono rifiutati di rispondere sul fascismo. E questa sarebbe un’intimidazione? Il quotidiano riporta anche una dichiarazione in proposito di Giovanni Donzelli, responsabile ...

