Golf, Open d'Italia 2022: McIlroy aggancia Fitzpatrick in vetta, rimonta Molinari (Di venerdì 16 settembre 2022) Prosegue l'Open d'Italia di Golf a Roma, presso il Marco Simone Golf Country Club, giunto fino ad ora al secondo round sospeso anzitempo per oscurità. La giornata si è chiusa così con Rory Mcllroy e Matt Fitzpatrick al comando, con un totale di -8 dopo 17 buche. Ottima prestazione per Francesco Molinari, che risale oltre 50 posizioni ed ora è in 27esima posizione con -2 di parziale. Tra gli altri italiani Micchetti ventesimo, Celli trentaquattresimo con al suo fianco Migliozzi. SportFace.

