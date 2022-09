Eros Ramazzotti difende Laura Pausini: “Ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” (Di venerdì 16 settembre 2022) Non si spegne la polemica su Laura Pausini e la tanto discussa decisione di non cantare Bella Ciao in una tv spagnola perché considerata “una canzone troppo politica”. Alle numErose voci di critica che hanno travolto la cantante, si è oggi opposta quella di Eros Ramazzotti, che ha spezzato una lancia in favore della collega prendendone le difese. Ecco cosa ha detto sulla vicenda il cantautore romano in occasione della presentazione del suo nuovo album “Battito infinito” nella Plaza de toros di Siviglia. Eros Ramazzotti difende Laura Pausini: “Ha fatto bene a non cantare ‘Bella ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Non si spegne la polemica sue la tanto discussa decisione di nonin una tv spagnola perché considerata “una canzone troppo politica”. Alle nume voci di critica che hanno travolto la cantante, si è oggi opposta quella di, che ha spezzato una lancia in favore della collega prendendone le difese. Ecco cosa ha detto sulla vicenda il cantautore romano in occasione della presentazione del suo nuovo album “Battito infinito” nella Plaza de toros di Siviglia.: “Haa non...

