(Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.364 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 138.248 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute. I decessi sono 44, in calo rispetto ai 60 di ieri, che portano a quota 176.508 il numero delleda inizio pandemia. A livello di ospedalizzazioni, sono 3.600 i ricoverati con sintomi negli istituti di cura italiani (32 in meno di ieri), dei quali 142 in terapia intensiva, uno in meno di ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

News24_it : Covid oggi Italia, 17.364 contagi e 44 morti: bollettino 16 settembre - glooit : Covid: 44 morti, 17.364 positivi. Tasso al 12,6% leggi su Gloo - Italpress : Covid, 17.364 nuovi positivi e 44 vittime - SoniaSamoggia : RT @fanpage: I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.364, mentre i decessi sono 44. I dati del bollettino… - Italpress : Covid, 17.364 nuovi positivi e 44 vittime -

In Lombardia 3.110 casi, in Veneto 2.314 e in Campania 1.512 . Sono pressoche' stabili a quota 17.i nuovi contagi da( - 614) con 138mila tamponi ( - 8mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 44 decessi ( - 16) e un tasso di positivta' del 12,6%...17.00,meno casi (17.) e decessi (44) Sono 17.i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (17.978 ieri). In calo anche i decessi, da 60 a 44. I tamponi processati sono 138.248 (ieri 146.983),...MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.364 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 138.248 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...