Conte con de Raho in Calabria | “Parassita chi percepisce il reddito? Meloni e Renzi non parlano mai dei mafiosi E’ un mondo capovolto”

"Quando si parla di parassiti, ecco, parliamo di parassiti dei mafiosi, non parliamo di chi percepisce il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in visita a Reggio Calabria dove è stato accompagnato dall'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, candidato alle prossime politiche. Dopo la visita al museo nazionale per vedere i Bronzi di Riace e dopo un incontro nel negozio del testimone di giustizia Tiberio Bentivoglio, l'ex premier si è soffermato sul reddito di cittadinanza: "Come vi permettete voi politici che state da 20 o 30 anni in politica e guadagnate anche con i soldi dello Stato, – ha dichiarato Conte – a dare dei parassiti a chi è in difficoltà?

