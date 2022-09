Casa occupata abusivamente a Giugliano: blitz dei Carabinieri in via Arco di Sant’Antonio (Di venerdì 16 settembre 2022) Carabinieri in azione a Giugliano, in Via Arco di Sant’Antonio, per liberare una Casa occupata da anni da una famiglia di origini romene. Giugliano, Casa occupata abusivamente da famiglia straniera Lo stabile, di proprietà di una donna del posto avuto in eredità dal padre dopo la sua morte, era stato occupato abusivamente dalla coppia. Inutili L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 settembre 2022)in azione a, in Viadi, per liberare unada anni da una famiglia di origini romene.da famiglia straniera Lo stabile, di proprietà di una donna del posto avuto in eredità dal padre dopo la sua morte, era stato occupatodalla coppia. Inutili L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

occhio_notizie : Arrestato il capofamiglia, di 41 anni, denunciata la compagna. Figlia affidata ad un parente - ViviCampania : Casa occupata abusivamente da una coppia con bambina - - mattinodinapoli : Giugliano, romeno non lascia la casa occupata illegalmente: lui arrestato, alloggio liberato - zazoomblog : Non libera casa occupata abusivamente arrestato - #libera #occupata #abusivamente - CorriereCitta : Torna a casa ma non riesce ad entrare perché già occupata: ”Chi c’è? – Io, sono un ladro!” -