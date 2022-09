Calcio: Golden Foot, in corsa Bonucci, Chiellini, Immobile e Jorginho (Di venerdì 16 settembre 2022) Fra le donne candidate Bonansea, Cernoia, Gama, Girelli e Giuliani MONTECARLO (MONACO) - Conclusa la prima selezione che riduce da 50 a 30 i candidati al Golden Foot 2022. Restano in corsa Leonardo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Fra le donne candidate Bonansea, Cernoia, Gama, Girelli e Giuliani MONTECARLO (MONACO) - Conclusa la prima selezione che riduce da 50 a 30 i candidati al2022. Restano inLeonardo ...

AnStorti : @miIan_risorto Secondo parte concordo in toto. Il calcio ha avuto un’evoluzione clamorosa. Sembra di essere in una… - socialOne89 : Lo so che i paragoni con il calcio non reggono. Ma a me ha ricordato #ItaliaFrancia dell'Europeo 2000 perso al Golden gol. #EuropeiTipo - SCRIGNOMAGICO : #ItaliaFrancia Fontecchio grande, ma sbaglia i due liberi e l'ultimo tiro della vittoria... Supplementare. La ved… - Gregnrg : Prossima impresa dopo calcio e volley è andare dai Golden State Warriors e batterli @parallelecinico - sportli26181512 : De Ketelaere golden boy? Per il Milan è solo questione di tempo: De Ketelaere golden boy? Per il Milan è solo quest… -