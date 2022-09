Bancarotta Alitalia: a giudizio Montezemolo, Colaninno e altri 12 (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sarà un processo per Bancarotta fraudolenta in relazione al crac di Alitalia. Il gup del tribunale di Civitavecchia ha mandato a giudizio, tra gli altri, Luca Cordero di Montezemolo, Roberto Colaninno, Giovanni Bisignani. Al centro della vicenda c`è la situazione della compagnia aerea, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Quale responsabile civile è stata chiamata a rispondere, dal giudice Francesco Filocamo, a conclusione dell`udienza preliminare, la Etihad Airways.Il processo verrà celebrato di fronte al Tribunale collegiale di Civitavecchia, con prima udienza fissata per il giorno 18 maggio 2023. In particolare sono 14 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo, fra ex amministratori e sindaci di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sarà un processo perfraudolenta in relazione al crac di. Il gup del tribunale di Civitavecchia ha mandato a, tra gli, Luca Cordero di, Roberto, Giovanni Bisignani. Al centro della vicenda c`è la situazione della compagnia aerea, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Quale responsabile civile è stata chiamata a rispondere, dal giudice Francesco Filocamo, a conclusione dell`udienza preliminare, la Etihad Airways.Il processo verrà celebrato di fronte al Tribunale collegiale di Civitavecchia, con prima udienza fissata per il giorno 18 maggio 2023. In particolare sono 14 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo, fra ex amministratori e sindaci di ...

Corriere : Crac Alitalia: processo per bancarotta a Montezemolo, Colaninno e Bisignani - SoccorsiG : RT @GeMa7799: Crac Alitalia: rinvio a giudizio per tutti gli imputati, anche Montezemolo e Colaninno, bancarotta fraudolenta e altri reati… - GeMa7799 : Crac Alitalia: rinvio a giudizio per tutti gli imputati, anche Montezemolo e Colaninno, bancarotta fraudolenta e al… - EnricoAntonio68 : RT @petunianelsole: Il gup di Civitavecchia ha rinviato a giudizio 14 imputati - tra cui Montezemolo e Colaninno - nel procedimento per ban… - Giok701Giok : Ma iniziatelo prima che se ne vanno -