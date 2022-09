Balotelli sbotta sui social | «Ancora scrivete stro****e sul di me» – FOTO

Sportal

: pesanti accuse dalla ex Raffaella Fico: pesanti accuse dalla ex Raffaella Fico Mario Balotelli sbotta: "Troppe chiacchiere, è ora di vincere qualcosa" Mario Balotelli si presenta al Sion Mario Balotelli si è presentato come nuovo attaccante del Sion: "Non mi considero una star. Mi è piaciuto il modo con cui si sono approcciati, sono contento di pot ...