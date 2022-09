A pranzo si va di pasta frocia | non è un insulto | anzi | vedrai che squisitezza

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 16 settembre 2022) Eccoci ritrovati con la consueta rubrica dedicata alle ricette. Oggi vi parleremo dellache non è un, appena la assaggerete ve ne innamorerete subito. Laè un’altrache vi proponiamo per diversificare i vostri piatti provando a prepararne di nuovi. Fonte pinterestNon avete mai cucinato la? Allora questa è l’occasione giusta per farlo: vi diciamo come di seguito, nel frattempo prendete carta e penna per scrivere gli ingredienti utili. Unagustosissima Allora? Avete preso carta e penna per scrivere? Benissimo… pronti, partenza, via… ecco gli ingredienti che vi serviranno per preparare una...