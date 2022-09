Zelensky coinvolto in un incidente d’auto, sta bene. Missili colpiscono la diga della sua città (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e’ rimasto coinvolto in un incidente stradale nelle prime ore di oggi, di ritorno da una ispezione sul campo. Lo ha annunciato il portavoce del capo dello Stato, Sergii Nikiforov, precisando che Zelensky non ha riportato ferite gravi. Il presidente ucraino era di ritorno a Kiev da Izium, nella regione di Kharkiv, teatro della recente controffensiva dell’esercito ucraino, quando un’auto civile ha investito il convoglio del presidente alle porte di Kiev. Il conducente dell’auto avrebbe ricevuto assistenza medica dalla scorta di Zelensky, che e’ invece uscito dall’incidente sostanzialmente illeso. Missili colpiscono diga citta’ Zelensky, residenti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, e’ rimastoin unstradale nelle prime ore di oggi, di ritorno da una ispezione sul campo. Lo ha annunciato il portavoce del capo dello Stato, Sergii Nikiforov, precisando chenon ha riportato ferite gravi. Il presidente ucraino era di ritorno a Kiev da Izium, nella regione di Kharkiv, teatrorecente controffensiva dell’esercito ucraino, quando un’auto civile ha investito il convoglio del presidente alle porte di Kiev. Il conducente dell’auto avrebbe ricevuto assistenza medica dalla scorta di, che e’ invece uscito dall’sostanzialmente illeso.citta’, residenti ...

