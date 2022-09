WWE | Una stable di Raw sarà a SmackDown questa settimana

(Di giovedì 15 settembre 2022) PWInsider riporta che i membri dei Damage CTRL IYO SKY e Dakota Kai saranno presenti nella puntata di Friday Night. Le due fanno ufficialmente parte del brand Raw ma, essendo campionesse, per il momento appariranno in entrambi gli show. PWInsider ha riportato che anche Bayley dovrebbe fare parte dei piani creativi della serata. Per ora, l’unica cosa annunciata pe venerdì sera è un Fatal 4-Way Tag Team match per determinare i contendenti numero 1 per lo Unified World Tag Team Championship. I team annunciati sono New Day, Street Profits, Alpha Academy e Los Lotharios. Presumibilmente ne verranno annunciati altri nelle prossime ore, mentre la WWE inizia a prepararsi per il pay-per-view Extreme Rules.

