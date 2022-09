WTA Portorose 2022, Beatriz Haddad Maia ed Elena Rybakina ai quarti di finale (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ andata in archivio una nuova giornata di incontri a Portorose, in Slovenia, sede del torneo WTA di questa settimana. Non sono arrivate buone notizie in casa Italia per l’uscita di scena di Martina Trevisan, sconfitta dalla ceca Katerina Siniakova (n.82 del ranking) per 6-1 6-4. La toscana ha dato conferma di faticare non poco sul cemento, dovendo mandar giù un nuovo ko. Continueranno, invece, il loro percorso la kazaka Elena Rybakina e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Rybakina (n.25 del ranking) si è imposta piuttosto nettamente per 6-4 6-1 contro la ceca Tereza Martincova (n.66 del ranking) e nei quarti di finale giocherà contro l’ucraina Lesia Tsurenko (n.92 WTA), a segno per 7-5 7-6 (5) contro la russa Ekaterina Alexandrova ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ andata in archivio una nuova giornata di incontri a, in Slovenia, sede del torneo WTA di questa settimana. Non sono arrivate buone notizie in casa Italia per l’uscita di scena di Martina Trevisan, sconfitta dalla ceca Katerina Siniakova (n.82 del ranking) per 6-1 6-4. La toscana ha dato conferma di faticare non poco sul cemento, dovendo mandar giù un nuovo ko. Continueranno, invece, il loro percorso la kazakae la brasiliana(n.25 del ranking) si è imposta piuttosto nettamente per 6-4 6-1 contro la ceca Tereza Martincova (n.66 del ranking) e neidigiocherà contro l’ucraina Lesia Tsurenko (n.92 WTA), a segno per 7-5 7-6 (5) contro la russa Ekaterina Alexandrova ...

Ubitennis : WTA Portorose: Trevisan troppo fallosa, subito fuori. Passa Siniakova - Ubitennis : WTA Portorose: Trevisan troppo fallosa, subito fuori. Passa Siniakova - OA_Sport : L'azzurra esce al primo turno - Fprime86 : RT @federtennis: ?? @MartinaTrevisa3 scende in campo per il primo turno del #WTA 250 di Portorose! Match in diretta su @SuperTennisTv alle… - FiorinoLuca : RT @federtennis: ?? @MartinaTrevisa3 scende in campo per il primo turno del #WTA 250 di Portorose! Match in diretta su @SuperTennisTv alle… -