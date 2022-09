VERSO LE NITTO ATP FINALS | SINNER E BERRETTINI | LA STRADA È IN SALITA

Leggi su sportnews.snai

(Di giovedì 15 settembre 2022) La Davis Cup si prende giustamente la ribalta in questo scorcio di metà settembre, con l’Italia di Filippo Volandri lanciatissimala conquista di un posto nella final eight di Malaga. Ma la mente di molti appassionati del bel Paese è rivolta a quel che accadrà tra due mesi esatti di nuovo in Italia, al Pala Alpitour di Torino, teatro delleATPpiù incerte ed equilibrate che la storia recente del gioco ricordi. Perché di slot ancora disponibili non è che ce ne sono a iosa, considerando che il rischio concreto di qualche defezione possa nuovamente terrorizzare gli organizzatori come sovente è capitato negli ultimi anni. A conti fatti i primi 6/7 nomi sarebbero già pronti per essere inseriti nel manifesto della manifestazione torinese, ma per averne certezza bisognerà attendere almeno un mese abbondante. Perché il mondo ...