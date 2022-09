Ultime Notizie Roma del 15-09-2022 ore 19:10 (Di giovedì 15 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara andiamo in Ucraina un’apertura preoccupati hanno ritirato truppe di equipaggiamenti da molti Villaggi e città vicini alla linea di contatto nella regione di zaporizhia l’ultima è portato via perfino apparecchiature bancarie le truppe scattando rafforzando la difesa nell’aria del fronte nel lugansk arrestato il Capo militare regionale ucraino in esilio che ha aggiunto la situazione è più di tutti è peggiorata non c’è un posto dove inviare le truppe Intanto con te sono pesanti combattimenti nelle regioni di car Kit Carson Donetsk e lugansk parte dei residenti della città di origine del presidente Zen Chi è stata evacuata dopo che il fiume ha inondato le strade a causa dell’attacco russola di ieri pomeriggio 8 missili da crociera sono stati lanciati contro ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 settembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara andiamo in Ucraina un’apertura preoccupati hanno ritirato truppe di equipaggiamenti da molti Villaggi e città vicini alla linea di contatto nella regione di zaporizhia l’ultima è portato via perfino apparecchiature bancarie le truppe scattando rafforzando la difesa nell’aria del fronte nel lugansk arrestato il Capo militare regionale ucraino in esilio che ha aggiunto la situazione è più di tutti è peggiorata non c’è un posto dove inviare le truppe Intanto con te sono pesanti combattimenti nelle regioni di car Kit Carson Donetsk e lugansk parte dei residenti della città di origine del presidente Zen Chi è stata evacuata dopo che il fiume ha inondato le strade a causa dell’attacco russola di ieri pomeriggio 8 missili da crociera sono stati lanciati contro ...

