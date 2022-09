Tutti parlano di Carlo, ma sapete chi è la figlia della Regina? Sono due gocce d’acqua (Di giovedì 15 settembre 2022) sapete che la principessa Anna è la figlia della Regina Elisabetta? Anche se di lei si sa poco, è stata fondamentale per i Windsor. Ovviamente, al momento tutta l’attenzione è catalizzata su Carlo, divenuto Re a 73 anni, record per lui che ha indossato la Corona come sovrano più anziano di sempre. Ma non solo. Anche i figli del Re, William e Harry, continuano a far parlare di loro tra riconciliazioni e passeggiate al castello di Windsor. Insomma, la famiglia reale, anche in un momento così complicato, dà sempre adito a notizie di cronaca da far finire sui giornali e sui social. Fonte: Instagram @anneprincessroyalMa oltre a Carlo, anche suo fratello Andrea è finito al centro della cronaca per motivi ben più noti e seri che l’hanno messo ai margini ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 15 settembre 2022)che la principessa Anna è laElisabetta? Anche se di lei si sa poco, è stata fondamentale per i Windsor. Ovviamente, al momento tutta l’attenzione è catalizzata su, divenuto Re a 73 anni, record per lui che ha indossato la Corona come sovrano più anziano di sempre. Ma non solo. Anche i figli del Re, William e Harry, continuano a far parlare di loro tra riconciliazioni e passeggiate al castello di Windsor. Insomma, la famiglia reale, anche in un momento così complicato, dà sempre adito a notizie di cronaca da far finire sui giornali e sui social. Fonte: Instagram @anneprincessroyalMa oltre a, anche suo fratello Andrea è finito al centrocronaca per motivi ben più noti e seri che l’hanno messo ai margini ...

emmabonino : 4 SÌ CON UN SOLO VOTO In campagna elettorale tutti parlano di diritti. Ma solo #PiuEuropa lotta davvero per averne… - Am_Parente : ?Tutti parlano di sanità, ma con quali fondi? Su @radioleopoldait con @bobogiac - federico_bosco : Il problema del mondo “multipolare” di cui parlano sempre Xi è Putin – quello dove tutti commerciano con tutti senz… - TheJackSparrow : RT @Nihal884: Visto che tutti parlano del #redditodicittadinanza per sentito dire ma nessuno sa davvero chi c'è dietro questo sussidio ades… - martiverre : RT @mele_16_: Tutti che parlano del bahrain, ma parliamo dell'australia. La macchina era una 'bestia', abbiamo domaninato ed è l'unica volt… -